Natale: "Spelacchio" a piazza Venezia e alberi in ogni Municipio, ecco iniziative per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spelacchio" a piazza Venezia, alberi luminosi in ogni Municipio di Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, installazioni. Ecco le iniziative di Roma Capitale per le festività natalizie 2020-2021 che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente di Acea Michaela Castelli, ha presentato in una conferenza stampa in Campidoglio. "Anche in questo anno particolare vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce può suscitare. Il nostro 'Spelacchio', ormai famoso in tutto il mondo, è tornato in Piazza Venezia ed è più bello che mai - ha detto la sindaca Raggi -. La nostra città si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci, quest'anno, tengano acceso l'ottimismo dei romani e spingano ognuno di noi a guardare avanti con speranza e fiducia", conclude Raggi. Dato il permanere dello stato di emergenza sanitaria, per il periodo che va dall'8 dicembre 2020 al 6 dicembre 2021, sono state individuate attività che evitino assembramenti di persone e assicurino il pieno rispetto delle misure previste: giochi di luce, proiezioni di video-mapping, installazioni innovative e luminose per veicolare messaggi di tradizione e condivisione e per diffondere l'atmosfera natalizia in tutta la città. (segue) (Rer)