Natale: "Spelacchio" a piazza Venezia e alberi in ogni Municipio, ecco iniziative per Roma (2)

- In particolare, oggi è stata inaugurata a piazza Venezia l'illuminazione di "Spelacchio", l'albero di Natale di Roma, un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro di 12 metri alla base della chioma: 100 mila luci a led e 800 sfere in quattro colori per decorarlo. In via del Corso e in via Vittorio Veneto sono state allestite le tradizionali luminarie natalizie, a cura di Acea. Quest'anno, è stato installato un "cielo stellato" di 1.500 metri di lunghezza su cui compaiono versi, frasi e citazioni celebri. Ancora grazie al contributo di Acea, è partito oggi a piazza Navona lo spettacolo di light show che affascinerà la piazza ogni sera fino al 6 gennaio. Le tre fontane monumentali si illuminano di blu e sulla Fontana dei Quattro Fiumi appare una proiezione in video-mapping che anima la fontana su tutti e quattro i lati con colore, musica e movimento. (segue) (Rer)