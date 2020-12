Natale: "Spelacchio" a piazza Venezia e alberi in ogni Municipio, ecco iniziative per Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto il Campidoglio, il 18 dicembre saranno poi allestiti un presepe in Piazza del Campidoglio, un presepe napoletano del '700 in Piazza di Spagna e un presepe pinelliano in Piazza del Popolo. A Piazza Vittorio, nei Giardini Nicola Calipari, appena riqualificati, sorgerà invece un presepe robotico, un progetto ideato e diretto da Guillermo Mariotto in associazione con Caput New Mundi Enterprise, con il sostegno di Roma Capitale. In questo contesto verrà organizzato anche un concorso di idee rivolto ai bambini. Piazza del Popolo, dal 19 dicembre, sarà protagonista di un progetto di illuminazione artistica denominato "Custodes" in collaborazione con la Camera di Commercio. Sulla Porta del Popolo, che per secoli ha costituito il principale accesso alla città, saranno proiettate immagini meravigliose ed evocative di angeli custodi e "protettori" della città. A piazza Risorgimento sarà installato un albero luminoso a cura di Confesercenti e in varie aree della città saranno allestite installazioni luminose a forma di stella. In ogni Municipio, quest'anno, verrà posizionato un albero luminoso alto 6 metri, a cura di Acea. Un open bus natalizio circolerà portando la musica per le vie della città, grazie alla collaborazione della Fondazione Musica per Roma. Inoltre, in occasione della Festa della Befana, verrà realizzata un'iniziativa speciale destinata ai bambini in collaborazione con il Bioparco di Roma. "Un grazie particolare - si legge nella nota del Campidoglio - va a Zetema Progetto Cultura per la sua collaborazione alla realizzazione delle varie iniziative di Roma Capitale per le festività natalizie". (Rer)