Brexit: domani nuovi colloqui fra von der Leyen e Johnson a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, si incontreranno domani sera a Bruxelles per proseguire i colloqui sull'accordo commerciale post Brexit. Lo ha annunciato la stessa von der Leyen in un tweet. "Non vedo l'ora di dare il benvenuto al primo Ministro britannico Boris Johnson domani sera. Continueremo la nostra discussione sull'accordo di partenariato", ha scritto la presidente della Commissione Ue su Twitter. (Beb)