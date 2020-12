Kazakhstan: al via missione di osservazione Osce per le elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la missione di osservazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in vista delle prossime elezioni legislative in Kazakhstan. Lo scrive il portale “Kazinform” dando notizia della conferenza stampa tenuta dal capo missione Yaroslav Domanskiy. L’obiettivo, ha spiegato quest’ultimo, è di monitorare sia il percorso verso le elezioni che la fase successiva al voto. Quella al via è l’undicesima missione di osservazione elettorale dell’Osce in Kazakhstan: la prima fu inviata nel 1999, l’ultima nel giugno del 2019. Secondo Domanskiy, la missione includerà osservatori a breve e a lungo termine e conterà su un gruppo fisso di undici esperti provenienti da 10 Paesi. (segue) (Res)