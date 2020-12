Kazakhstan: al via missione di osservazione Osce per le elezioni legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo del Majilis, la camera bassa del parlamento kazakho, sono state fissate dal presidente Kassym-Jomart Tokayev per il 10 e 11 gennaio del 2021: il primo giorno verranno eletti i deputati scelti attraverso le liste di partito, il giorno successivo quelli scelti dall'Assemblea del popolo del Kazakhstan (Ank). Per essere eletti al Majilis i candidati dovranno avere cittadinanza kazakha, dovranno aver vissuto nel Paese negli ultimi 10 anni e avere almeno 25 anni di età. (segue) (Res)