Kazakhstan: al via missione di osservazione Osce per le elezioni legislative (3)

La campagna elettorale prenderà il via il 10 dicembre e si concluderà il 9 gennaio del prossimo anno. Il Majilis è composto da 107 deputati, 98 dei quali eletti da liste di partito con suffragio universale e con voto diretto a scrutinio segreto. Per entrare nella camera bassa del parlamento, i partiti dovranno superare la soglia di sbarramento del 7 per cento. Altri nove deputati del Majilis sono eletti dall'Assemblea del popolo del Kazakhstan, un organo consultivo guidato dall'ex presidente Nursultan Nazarbayen e che rappresenta gli interessi di tutti i gruppi etnici del Kazakhstan. La durata del mandato dei deputati è di cinque anni. Le ultime elezioni per il rinnovo della camera bassa del parlamento si sono tenute il 20 marzo del 2016: vi hanno preso parte sei partiti politici, tre dei quali hanno superato la soglia di sbarramento: Nur Otan, guidato da Nazarbayev (82,20 per cento); Ak Zhol (7,18 per cento); il Partito comunista del Kazakhstan (7,14 per cento).