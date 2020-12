© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nome della coerenza e dell'interesse del Paese, Forza Italia vota convintamente 'No' a una riforma che non tutela i risparmiatori, il sistema bancario e che espone il nostro Paese ai voleri di un organo tecnocratico che non risponde né alla Commissione europea, né al Parlamento europeo. Lo ha detto al Tg1 Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Rin)