Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, effettua alcuni sopralluoghi ad Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo, relativi alle opere infrastrutturali finanziate con la prima parte del “Piano Lombardia”. Sono presenti anche i sindaci dei due Comuni: Camillo Bertocchi (Alzano Lombardo) e Claudio Cancelli (Nembro).Ritrovo via Provinciale incrocio via Europa - Alzano Lombardo (ore 11.00);Ritrovo via Camozzi incrocio via Roma – Nembro (ore 12.00)conferenza stampa dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo per presentare i dati Arpa relativi al 2019 sulla produzione, gestione e sul recupero dei rifiuti solidi urbani (Rsu) in Lombardia. È presente Stefano Cecchin, presidente Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Lombardia. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14.15)VARIEConferenza stampa in cui viene annunciata la nuova presidenza dell'associazione “Amici di Brera onlus). Sono inoltre illustrate le linee di indirizzo programmatico della nuova presidenza, le iniziative future, e la nuova campagna soci.Diretta streaming su zoom (ore 10.00)Audizione in video conferenza della Commissione Cultura della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Augusta Celada, sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione:diretta webtv dall'Aula della commissione Giustizia della Camera dei deputati (ore 14.45)Incontro organizzato da Anitec-Assinform, Aica, Assintel e Assinter Italia su "L'impatto della pandemia sulla domanda delle professioni ICT: come sta reagendo il settore del digitale", con Mario Mezzanzanica Università Milano Bicocca, Giovanni Adorni, Presidente AICA; Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform, Paola Generali, Presidente Assintel, Francesco Ferri, Presidente Assinter Italia.Diretta streaming (ore 15.00)L'Università di Milano-Bicocca si illumina per Natale. Due i momenti principali. Alle 15, la rettrice dell'Ateneo, Giovanna Iannantuoni, insieme a un medico e a un infermiere dell'ospedale San Gerardo, darà il via all'accensione delle luci dell'albero di Natale allestito davanti all'edificio U8, nel polo biomedico del campus di Monza. dalle 17, sempre alla presenza della rettrice, piazza dell'Ateneo Nuovo, il cuore del campus di Bicocca, verrà illuminata dall'albero di Natale e dalle altre decorazioni presenti davanti all'edificio U6 di Milano.Edificio U8, via Cadore, 48, Monza (ore 15.00)davanti all'edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano (Ore 17.00) (Rem)