Medio Oriente: Assemblea generale Onu invita Israele a rinunciare alle armi nucleari

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga) ha invitato Israele a "rinunciare al possesso di armi nucleari" con 153 voti a favore, sei contrari e 25 astensioni. Il testo della risoluzione intitolata “Il rischio di proliferazione nucleare in Medio Oriente" invita lo Stato ebraico a "non sviluppare, produrre, testare o acquisire in altro modo armi nucleari". L'Unga ha inoltre sollecitato Israele "a rinunciare al possesso di armi nucleari e a porre tutti i suoi impianti nucleari non salvaguardati sotto la piena protezione dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica come misura di rafforzamento della fiducia tra tutti gli Stati della regione e come passo verso il miglioramento pace e sicurezza". Il testo fa parte di un ampio pacchetto di risoluzioni approvate dall'Assemblea generale al Palazzo di Vetro New York, che chiedono il disarmo nucleare a livello globale e nella regione. Gli sponsor della risoluzione sulla non proliferazione sono l'Autorità nazionale palestinese (Anp), l'Egitto, la Giordania, l'Arabia Saudita, l'Oman e gli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)