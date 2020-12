Medio Oriente: Assemblea generale Onu invita Israele a rinunciare alle armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei paesi che si sono opposti alla risoluzione sono Canada, Israele, Isole Marshall, Micronesia, Palau e Stati Uniti. I paesi che si sono astenuti sono Albania, Australia, Belgio, Camerun, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Etiopia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, India, Italia, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Romania e Regno Unito. L'anno scorso la stessa risoluzione è stata approvata 152 voti a favore, sei contrari e 24 astensioni. Israele ha ottenuto il sostegno della Croazia, che è passata da un "sì" dello scorso anno all'astensione. Lo Stato ebraico è considerato una delle nove potenze nucleari del mondo, ma non ha mai ammesso di possedere di armi atomiche. Degli otto paesi ufficialmente riconosciuti come dotati di missili nucleari, solo cinque hanno firmato il Trattato di non proliferazione: Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Altri tre paesi - India, Corea del Nord e Pakistan - non sono firmatari del trattato ma hanno ammesso di testare e possedere armi nucleari. Complessivamente, 191 paesi fanno parte del trattato, incluso l'Iran ma non Israele. (Res)