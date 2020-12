Germania: Bundestag autorizza nuovo sforamento del tetto sul debito per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento tedesco (Bundestag) ha autorizzato il governo ad allentare il tetto sull’indebitamento previsto dalla Costituzione per il prossimo anno. È quanto riferisce la stampa tedesca, secondo cui l’emendamento è passato con 374 voti favorevoli, 73 contrari e 187 astensioni. Il budget predisposto dal governo federale per il 2021 prevede una spesa totale di 498,6 miliardi di euro e un nuovo tetto sul debito pari a 179,8 miliardi di euro. Già all’inizio di quest’anno il Bundestag aveva innalzato il tetto massimo di indebitamento oltre lo 0,35 per cento del prodotto interno lordo (Pil, limite previsto dalla Costituzione) per liberare finanziamenti extra per la lotta contro la pandemia di Covid-19.(Geb)