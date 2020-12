Armenia-Italia: sottosegretario Di Stefano a Erevan, colloquio con presidente Sarkissian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha compiuto oggi una visita a Erevan, prima tappa della sua missione nel Caucaso. Nel corso della giornata, il sottosegretario è stato ricevuto dal presidente dell’Armenia, Armen Sarkissian, e ha avuto colloqui di lavoro con il viceministro degli Affari esteri, Avet Adonts, con i viceministri della Cultura, Artur Martirosyan e Narine Khachaturyan, e con la direttrice del Centro di restauro del patrimonio culturale “Rochemp”, Ani Avagyan. Oggetto dei colloqui, riferisce la Farnesina in una nota, la situazione regionale all’indomani dell’accordo sul cessate il fuoco con l’Azerbaigian, le prospettive della stabilizzazione regionale e della ripresa dei negoziati sullo status del Nagorno-Karabakh, la preservazione del patrimonio culturale e religioso armeno, lo stato e sviluppo delle relazioni bilaterali, soprattutto nel settore economico-commerciale. Il sottosegretario ha trasmesso alle autorità armene un messaggio di sostegno in un momento difficile per il Paese e di incoraggiamento ad attuare l’intesa tripartita firmata con Azerbaigian e Federazione Russa il 9 novembre scorso, nell’auspicio che questa possa porre le basi per la stabilizzazione e la pacificazione regionale. Di Stefano ha anche ribadito la disponibilità dell’Italia a contribuire al rilancio dei negoziati nell’ambito del Gruppo di Minsk e alle attività dell’Unesco per la protezione del patrimonio culturale. (segue) (Res)