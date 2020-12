Armenia-Italia: sottosegretario Di Stefano a Erevan, colloquio con presidente Sarkissian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano dei rapporti bilaterali, si è auspicata da parte armena l’organizzazione di un business forum, da tenersi nel 2021, con un focus su sicurezza alimentare, industria digitale e gestione d’impresa. Particolarmente significativo il colloquio con il presidente della Repubblica armena, Sarkissian, con il quale si è sottolineata la vicinanza dell’Italia al popolo armeno, l’importanza di superare questo momento di difficoltà e le possibili forme di collaborazione bilaterale. “Il governo italiano – ha dichiarato il sottosegretario – forte dei legami storici di amicizia fra il nostro popolo e quello armeno, è giunto oggi a Erevan per far sentire la propria vicinanza, per ribadire che è pronto a fare la sua parte in ambito umanitario e nella preservazione del patrimonio cristiano armeno, e per rilanciare i rapporti bilaterali, come auspicato dallo stesso presidente armeno Sarkissian, che mi ha ricevuto al termine della mia missione in Armenia”. (Res)