- Il benestare dell'Agenzia europea per i medicinali per il vaccino contro il Covid-19 dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Lo afferma il direttore della Prevenzione, Gianni Rezza, in una conferenza stampa al ministero della Salute sulla situazione epidemiologica. Rezza dichiara poi che l'avvio della vaccinazione nel Regno Unito rappresenta un momento storico. (Rin)