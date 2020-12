Usa: Goldman Sachs rileverà il 100 per cento della sua joint-venture in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense Goldman Sachs ha deciso di acquisire il controllo totale della sua joint-venture finanziaria in Cina, incrementando così i propri investimenti nel Paese asiatico. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal”, secondo cui la banca di base a New York avrebbe presentato richiesta ai regolatori cinesi per acquisire il 100 per cento della proprietà di Goldman Sachs Gao Hua Securities e avrebbe già firmato un accordo per rilevare il 49 per cento delle azioni che non possedeva. Goldman Sachs diventa così la prima banca globale a muoversi per assicurarsi il pieno controllo del proprio ramo finanziario in Cina, che dovrebbe essere rinominato Goldman Sachs China Securities. Già lo scorso marzo l’ente regolatore cinese aveva approvato la richiesta della banca Usa di acquisire la maggioranza della sua unità di base a Pechino. (Nys)