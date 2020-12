Repubblica Ceca: presidente Zeman deciso a porre il veto su pacchetto fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha ribadito l'intenzione di porre il veto al pacchetto fiscale se la Camera confermerà la versione originale. Lo ha detto oggi il vicepremier Jan Hamacek dopo l'incontro con il presidente. Il pacchetto fiscale include, tra le altre cose, l'abolizione del salario super lordo e l'introduzione di aliquote fiscali del 15 e 23 per cento. Zeman è infastidito dall'emendamento dei Pirati, che aumenta il credito d'imposta per il contribuente. Secondo Zeman, il regolamento mina in modo significativo la stabilità di bilancio. Il premier propone ai senatori di annullare l'adeguamento dello sconto dei contribuenti. Hamacek ha detto di aver presentato a Zeman la sua proposta di modificare il pacchetto fiscale. Il Cssd sta spingendo per i tassi percentuali del 19 e 23 per cento e un aumento dello sconto del contribuente da 24.840 a 30.000 corone (da circa 941 a 1137 euro). Oltre al pacchetto fiscale, il presidente era interessato anche al bilancio del prossimo anno. La coalizione non ha ancora raggiunto un accordo sulla questione. Il partito comunista, che non è d'accordo con il bilancio proposto, dovrebbe prendere la decisione finale alla riunione del partito venerdì a cui parteciperà anche la ministra delle Finanze Alena Schillerova. (Vap)