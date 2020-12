Golf: l'azzurro Renato Paratore al Jumeirah Golf Estate di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Jumeirah Golf Estates di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, si concluderà la difficile stagione 2020 dell'European Tour con la 12esima edizione del DpWorld Tour Championship (10-13 dicembre), torneo delle Rolex Series con un montepremi di otto milioni di dollari (prima moneta tre milioni di dollari), al quale sono stati ammessi i primi 60 classificati della Race To Dubai (ordine di merito) a scalare, oltre a quattro membri non altrimenti esenti scelti tra i primi 75 del World Ranking al 16 novembre. In un ottimo field vi sarà Renato Paratore, 21esimo nella money list, vincitore a luglio del British Masters e autore di una bella prova la scorsa settimana sullo stesso percorso nel Golf in Dubai Championship (13esimo).(Ren)