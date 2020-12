Cooperazione: Del Re annuncia aumento contributo italiano a Fondo Onu per crisi umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, è intervenuta alla Conferenza annuale dei donatori del Fondo centrale per la risposta alle emergenze (Cerf) delle Nazioni Unite. L’evento, riferisce la Farnesina in una nota, è stato aperto dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e moderato dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite e coordinatore dei Soccorsi di emergenza, Mark Lowcock. Nell’annunciare che l’Italia aumenterà il suo contributo al Cerf per il 2021, la viceministra ha ricordato come negli ultimi anni le esigenze umanitarie siano continuamente in aumento. “Nel 2021 una persona su 33 in tutto il mondo avrà bisogno di assistenza e protezione umanitaria, la cifra più alta degli ultimi decenni”, ha detto Del Re, secondo cui il Cerf è dimostrato uno strumento efficace per fornire un sostegno finanziario tempestivo in caso di emergenze impreviste e sotto-finanziate. Ciò è stato dimostrato, ad esempio, dalla volontà delle Nazioni Unite di utilizzare il Fondo per alleviare le sofferenze delle persone recentemente colpite dall'uragano Eta in America centrale, nonché dal sostegno alla risposta al Covid-19. La viceministra si è quindi congratulata con il sottosegretario Lowcock “per i suoi notevoli sforzi volti a mobilitare risorse finanziarie tempestive e appropriate attraverso il CERF, quando necessario. Il Cerf – ha concluso – può anche fornire un contributo importante quando è necessaria un'azione di anticipazione, nell’imminenza dell’impatto umanitario. Condivido l'opinione secondo cui l'azione anticipata può essere 'più economica, più efficace e più umana' ", ha concluso. Il Cerf è un fondo multi-donatori costituito dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2006 con l’obiettivo di rispondere in maniera rapida e flessibile alle crisi umanitarie più urgenti, o alle crisi cosiddette "dimenticate". (Com)