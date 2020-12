Sport: pallamano, siglato accordo Sky-Figh per gli Europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande pallamano approda su Sky. Importante accordo tra la Figh e la media company, grazie alla quale prenderà vita una iniziativa promozionale e di diffusione senza precedenti: su Sky, infatti, arriveranno nei prossimi due mesi le partite più emozionanti degli Ehf Euro 2020 femminili, della Final4 di Champions League di fine anno, dei Campionati Mondiali 2021 maschili, oltre alle prossime due sfide della Nazionale maschile nelle qualificazioni agli Ehf Euro 2022". L'annuncio in una nota della federazione italiana dell'handball. Il presidente Pasquale Loria ha affermato: “L’accordo raggiunto con Sky Sport è una grande notizia che ci rende orgogliosi, impreziosita perché giunta in contemporanea con la riconferma, da parte di una larghissima parte del Movimento nazionale, per questa governance e perciò di una rinnovata fiducia nei confronti del lavoro fatto nell’ultimo quadriennio. Siamo molto felici di poter riportare la grande pallamano in televisione e di farlo con un partner importante e prestigioso come Sky Sport, che desidero ringraziare vivamente per avere creduto nel nostro sport". (segue) (Ren)