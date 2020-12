Francia: Macron, futura portaerei sarà dotata di una propulsione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La futura portaerei francese che nel 2038 sostituirà l'attuale "Charles de Gaulle" sarà dotata di una propulsione nucleare. Lo ha detto oggi il presidente Emmanuel Macron durante una visita negli stabilimenti del gruppo Framatome a Creuseot, nella Saone-et-Loire. "Il nucleare resterà la pietra della nostra autonomia strategica", ha detto il capo dello Stato. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Monde", la prossima portaerei francese avrà una lunghezza di 300 metri per un peso di 75 mila tonnellate. "Il nostro futuro energetico ed ecologico passa per il nucleare", ha detto il presidente. "Sono pochi i settori che offrono così tante prospettive, in particolare alla nostra gioventù", ha poi aggiunto. Macron ha inoltre affermato che il nucleare è "un'energia sicura" che deve continuare ad essere "un pilastro" del mix energetico del paese. (Frp)