Usa: altro avvocato di Trump positivo al Covid, aveva partecipato a festa alla Casa Bianca

- Un altro avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jenna Ellis, è risultata positiva al coronavirus. Lo scrive il portale d'informazione "Axios", secondo cui la notizia starebbe alimentando all'interno della Casa Bianca il timore di un nuovo focolaio dopo quello dello scorso ottobre. La Ellis, infatti, ha partecipato venerdì scorso a una festa di Natale con personale di alto profilo dell'Ala Ovest della sede della presidenza Usa. Secondo le fonti di "Axios", la Ellis era stata invitata alla festa di venerdì scorso come ospite del consigliere al Commercio di Trump, Peter Navarro, e non avrebbe indossato una mascherina. Non è tuttavia ancora chiaro se la legale fosse già contagiata al momento dell'evento. Nei giorni scorsi anche Rudy Giuliani, l'avvocato che per conto di Trump sta conducendo la battaglia legale contro i risultati delle elezioni del 3 novembre, era risultato positivo al coronavirus.(Nys)