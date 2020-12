Bielorussia: polizia di Minsk, almeno 10 arresti durante la “marcia dei pensionati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 persone sono state arrestate durante la cosiddetta "marcia dei pensionati" non autorizzata che si è svolta ieri a Minsk. Lo ha reso noto in un comunicato la polizia della capitale bielorussa. La protesta è stata indetta dall'opposizione contro l'attuale governo del presidente Alexander Lukashenko. I manifestanti si erano dati appuntamento per radunarsi in piazza Jakuba Kolasa e marciare da lì attraverso il viale dell’Indipendenza, tuttavia le forze dell'ordine hanno bloccato la strada e hanno disperso i manifestanti arrestandone diversi.(Rum)