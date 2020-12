© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno non è come gli altri anni ma potete continuare a vivere la magia del Natale napoletano comprando nei negozi dei nostri artigiani presepisti, nella massima sicurezza e a tutela di tutti, oppure scegliendo di acquistare online. Sosteniamo le antiche arti napoletane". Lo ha scritto in un post il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)