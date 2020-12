Etiopia: governo ammette, forze federali hanno aperto il fuoco contro squadra Onu nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha ammesso che le forze federali hanno aperto il fuoco contro una squadra delle Nazioni Unite in visita al campo profughi di Shimelba, nella regione del Tigrè, dopo che questo non si è fermato ad un posto di blocco. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della task force del governo etiope per il Tigrè, Redwan Hussein, che nel corso di un briefing con la stampa ha precisato che la squadra delle Nazioni Unite è passata attraverso due posti di blocco senza fermarsi mentre guidava frettolosamente verso un'area non autorizzata. “Quando stavano per rompere il terzo, sono stati colpiti e arrestati”, ha detto il portavoce. In precedenza fonti diplomatiche avevano riferito che il team delle Nazioni Unite sarebbe stato fermato e colpito da militari eritrei in uniforme, sebbene sia l'Etiopia che l'Eritrea abbiano negato qualsiasi incursione oltre il confine da parte delle truppe di Asmara. “L'accordo che abbiamo stipulato con le Nazioni Unite era nella convinzione che l'Onu si sarebbe coordinata con noi, ma su richiesta del governo”, ha detto Redwan, sottolineando che l'Etiopia è in grado di aiutare la sua stessa gente. Il portavoce ha anche affermato che il governo indagherà su qualsiasi segnalazione di atrocità o uccisioni di massa e, se necessario, consentirà indagini indipendenti. “L'Etiopia è gestita da un governo forte e funzionale, non ha bisogno di una baby sitter”, ha aggiunto. Le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie stanno premendo per un accesso sicuro al Tigrè, che attualmente ospita oltre 5 milioni di persone, di cui circa 600 mila facevano affidamento sugli aiuti alimentari anche prima dello scoppio del conflitto. (Res)