Maltempo: Coldiretti Lombardia, Foppolo isolata per la neve, blackout in stalla, allevatori in soccorso animali

- Una stalla con 40 mucche da latte è rimasta isolata nella notte appena fuori il centro abitato di Foppolo nella Bergamasca, dove dopo 72 ore di nevicata si sono accumulati due metri di neve. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia che sta monitorando l’evoluzione dell’ondata di maltempo in tutta la regione. Grazie all’intervento di mezzi pesanti – spiega la Coldiretti – è stata liberata la via di accesso alla stalla e gli allevatori sono riusciti a raggiungere gli animali che fortunatamente stanno bene: nonostante il peso della neve ammassata sul tetto, infatti, la struttura ha retto. In questi momenti – spiega la Coldiretti regionale – i titolari dell’azienda agricola si stanno organizzando per mungere gli animali a mano: a causa del maltempo, infatti, l’impianto di mungitura è andato in tilt, ma le operazioni non si possono fermare per garantire il benessere delle mucche. “Non riuscivamo più ad entrare e a portare il fieno per alimentare gli animali – racconta Elena Cattaneo, una delle imprenditrici agricole -, la neve era talmente tanta che era impossibile rimuoverla manualmente. Per evitare il crollo della tettoia dove immagazziniamo il fieno, abbiamo dovuto spalare la neve dal tetto. Poiché però manca la corrente siamo costretti a mungere a mano e anche trasformare il latte in formaggio sarà un’impresa”. (segue) (Com)