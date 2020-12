Maltempo: Coldiretti Lombardia, Foppolo isolata per la neve, blackout in stalla, allevatori in soccorso animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri tecnici sul territorio sono in contatto con le aziende della zona – continua la Coldiretti Lombardia – A preoccupare è il rischio crolli, a causa della grande quantità di neve caduta che sta premendo sui tetti di stalle e cascine". "Il maltempo – conclude la Coldiretti – sta sferzando da giorni diverse parti d’Italia facendo salire i danni nelle campagne dove è calamità per le aziende agricole finite sott’acqua, macchine e trattori nel fango, raccolti perduti in migliaia di ettari di coltivazioni allagate dal grano ai foraggi per gli animali, dai fiori agli ortaggi, dai vigneti ai frutteti con alberi abbattuti dal vento. Siamo di fronte agli effetti del mix micidiale con i cambiamenti climatici ed il moltiplicarsi di eventi estremi che si abbattono su un territorio reso più fragile dall’abbandono forzato e dalla cementificazione che nelle campagne italiane ha provocato danni per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (Com)