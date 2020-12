Brexit: Barnier, non sacrificheremo il futuro per il presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha informato i ministri degli Affari europei oggi al Consiglio Affari generali sui negoziati in corso con Londra. Su Twitter, Barnier ha specificato che c'è "piena unità" tra i Paesi Ue. "Non sacrificheremo mai il nostro futuro per il presente. L'accesso al nostro mercato è soggetto a condizioni", ha aggiunto Barnier, sottolineando che sta lavorando "a stretto contatto con la squadra di David Frost (il capo negoziatore britannico) per preparare il prossimo incontro tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Boris Johnson". (Rel)