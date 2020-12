Ue: portavoce Commissione, mai dato nessuna indicazione su struttura per piani ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non ha mai dato alcuna indicazione su come organizzare la struttura politica per preparare i piani nazionali di ripresa o amministrare i fondi del Next Generation Eu. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Marta Wieczorek. "La Commissione europea non ha mai dato nessuna linea guida, né formalmente né informalmente, su come organizzare la struttura politica per preparare i piani nazionali o amministrare i fondi", ha detto. "Dalla parte della Commissione posso dire che abbiamo creato una task force specifica per l'attuazione del dispositivo di Ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility). È un programma davvero ambizioso da realizzare e ovviamente richiede che ogni amministrazione si attrezzi per mettere in atto la strategia e il piano nel modo più efficace possibile. Ma sta agli Stati membri decidere", ha aggiunto il portavoce Eric Mamer. (Beb)