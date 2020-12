Medio Oriente: ambasciatore russo Viktorov, Israele destabilizza più dell’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele destabilizza il Medio Oriente più dell'Iran: a dirlo è stato oggi l'ambasciatore russo in Israele, Anatoly Viktorov, secondo quanto riferisce il quotidiano "Jerusalem Post". "Il problema nella regione non sono le attività iraniane. E' la mancanza di comprensione tra paesi e il mancato rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite nel conflitto israelo-arabo e israelo-palestinese", ha detto il diplomatico russo. "Israele sta attaccando Hezbollah, ma Hezbollah non sta attaccando Israele", ha aggiunto l'ambasciatore, riferendosi ai raid israeliani contro obiettivi iraniani e libanesi in Siria. Viktorov ha spiegato di aver visitato i tunnel che collegano il Libano a Israele, usati secondo le accuse per compiere attacchi contro lo Stato ebraico, ma ha detto che "non ci sono prove che Hezbollah li abbia costruiti". L'ambasciatore ha detto che Israele "non deve attaccare i territori dei membri sovrani delle Nazioni Unite". Un'affermazione che, stando a Viktorov, non rappresenta un cambio della politica di Mosca nei confronti di Israele e che non pregiudica "il coordinamento che riguarda la sicurezza delle Forze armate russe in Siria". Tuttavia, ha aggiunto, la Russia "non approverà mai attacchi israeliani in Siria".