Medio Oriente: ambasciatore russo Viktorov, Israele destabilizza più dell’Iran (2)

- Viktorov detto che Mosca è favorevole degli Accordi di Abramo, con cui Israele ha stabilito relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan, aggiungendo che “ogni passo verso l'interazione è uno sviluppo positivo”. Eppure, ha aggiunto, “Israele deve prendere in considerazione le preoccupazioni di tutti e non creare alleanze e blocchi contro qualcun altro”, in un apparente riferimento alla partnership con paesi del Golfo contro l'Iran. “Siamo fermamente convinti che la questione palestinese non debba essere messa da parte. La normalizzazione non deve sostituire un accordo israelo-palestinese, perché questo problema rimarrà e continuerà a mettere in pericolo non solo i paesi e popoli della regione, ma anche molti altri in tutto il mondo”, ha dichiarato Viktorov. (Res)