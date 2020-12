Venezuela: il governo definisce “deplorevole” la posizione dell’Ue sulle elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela definisce “deplorevole” la posizione adottata dall’Unione europea, che si è rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni legislative di domenica 6 dicembre. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri di Caracas. “È deplorevole che l’Ue persista nella sua politica interventista nei confronti del Venezuela, in plateale inosservanza dei più elementari principi del diritto internazionale”, afferma il documento in risposta alla dichiarazione di ieri rilasciata a nome dell'Unione europea dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Il Venezuela, riferisce tuttavia il ministero degli Esteri, “prende atto dell’interesse” degli Stati membri dell’Ue “ad accompagnare e rispettare processi inclusivi di dialogo politico intrapresi tra venezuelani al fine di superare le difficoltà dell’attuale situazione” e ribadisce “l’ampia volontà” mostrata dal governo di Caracas negli ultimi anni “a confrontarsi con tutti i segmenti dell’opposizione, compresi sia coloro che hanno partecipato al processo elettorale 6 dicembre che coloro che hanno deciso di non partecipare”. In questo senso, il ministero ricorda come il presidente Nicolas Maduro abbia annunciato nuovi processi di dialogo per i quali saranno “convocati i più diversi attori politici, sociali ed economici del Paese”. (segue) (Vec)