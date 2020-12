Venezuela: il governo definisce “deplorevole” la posizione dell’Ue sulle elezioni legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione diramata ieri, l’Ue ha fatto sapere di non riconoscere le elezioni legislative venezuelane “come credibili, inclusive o trasparenti” e di non considerare i risultati come rappresentativi della volontà del popolo venezuelano. "Le elezioni venezuelane del 6 dicembre 2020 per l'Assemblea nazionale si sono purtroppo svolte senza un accordo nazionale sulle condizioni elettorali e non hanno rispettato gli standard internazionali minimi per un processo credibile e per mobilitare il popolo venezuelano a partecipare. Questa mancanza di rispetto per il pluralismo politico e la squalifica e il perseguimento dei leader dell'opposizione non consentono all'Unione europea di riconoscere questo processo elettorale come credibile, inclusivo o trasparente e i suoi risultati come rappresentativi della volontà del popolo venezuelano", si legge nella dichiarazione. (segue) (Vec)