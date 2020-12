Venezuela: il governo definisce “deplorevole” la posizione dell’Ue sulle elezioni legislative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Venezuela ha urgente bisogno di una soluzione politica per porre fine all'attuale impasse e per consentire la fornitura dell'assistenza umanitaria urgentemente necessaria alla sua popolazione. L'Unione europea invita le autorità e i leader venezuelani a dare la priorità agli interessi del popolo venezuelano e a riunirsi urgentemente per avviare un processo di transizione guidato dal popolo venezuelano, al fine di trovare una soluzione pacifica, inclusiva e sostenibile alla crisi politica, attraverso elezioni presidenziali e legislative inclusive e trasparenti. L'Ue è pronta a sostenere tale processo e continuerà a lavorare con tutti gli attori interessati", conclude la dichiarazione. (segue) (Vec)