Venezuela: il governo definisce “deplorevole” la posizione dell’Ue sulle elezioni legislative (4)

- Con circa l'82 per cento delle schede scrutinate il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze che sostengono il governo di Nicolas Maduro, ha ottenuto il 67,6 per cento delle preferenze. Il voto, disertato dalle principali forze di opposizione, è risultato però segnato dalla scarsa affluenza ai seggi: stando al primo bollettino ufficiale diffuso dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), solo il 31 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne. Nel 2015, quando a vincere erano stati i partiti delle opposizioni, l'affluenza era stata del 71 per cento. Dubbi sono stati peraltro sollevati sui dati dell'affluenza: secondo dati ufficiali, gli aventi diritto sono 20.710.421 e il 31 per cento di partecipazione segnalato dal Cne corrisponde a oltre 6,4 milioni di voti, oltre un milione in più dei 5.264.104 denunciati. All'Alleanza democratica, la coalizione di storici partiti delle opposizioni che hanno presentato propri candidati dopo che le autorità elettorali avevano proceduto a un ricambio delle loro dirigenze, è andato il 17,9 per cento. Venezuela Unida, il fronte delle forze antigovernative che aveva accettato la sfida elettorale, ha raccolto il 4,2 per cento. (segue) (Vec)