Terremoto: Conte su ricostruzione Torre civica del Palazzo comunale di Norcia, avanti nonostante la pandemia

- Oggi ci ritroviamo insieme per una giornata molto importante per Norcia: si inaugura la Torre civica del Palazzo comunale, che è stata restaurata e che finalmente tornerà a mostrare tutta la sua bellezza e a far risuonare simbolicamente la voce della città: nonostante la pandemia, infatti, siamo riusciti a imprimere una decisa accelerazione alla ricostruzione, con nuove procedure semplificate, corsie a scorrimento veloce per le pratiche private e per gli appalti pubblici. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio per l'inaugurazione della restaurata Torre civica di Norcia. "La storia di questo restauro traccia un percorso virtuoso, nel solco dei valori dell’operosità benedettina. Mi piace il riferimento di Brunello Cucinelli a Norcia come alla cittadella dell’anima e dello spirito, capace in questa occasione di stimolare gli stessi lavoratori della sua azienda che hanno proposto, impegnandosi anche economicamente, il restauro della Torre", aggiunge Conte, secondo cui questo slancio solidale dal basso ha trovato terreno fertile in chi crede nella partnership pubblico-privato e nella responsabilità sociale dell’impresa, tema a me molto caro. "Brunello Cucinelli con la sua azienda, fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo, ha sempre coltivato questo spirito, rinnovato con il prezioso contributo alle realizzazione di questa opera di consolidamento e restauro", dichiara ancora il presidente del Consiglio. (segue) (Rin)