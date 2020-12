Nagorno-Karabakh: colloquio telefonico Lavrov-Cavusoglu, focus su attuazione cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della quale hanno discusso dell'attuazione del cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri russo. "È stato sottolineato che entrambi i Paesi dovrebbero continuare a coordinare i loro sforzi per rafforzare il regime di cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh per mezzo del centro di monitoraggio congiunto e per stabilizzare ulteriormente la situazione nel Caucaso", si legge nella nota, secondo cui nel corso del colloquio Lavrov ha anche ringraziato Cavusoglu per la decisione di un tribunale turco di rilasciare i giornalisti russi dell'emittente "Ntv" arrestati lo scorso 3 dicembre per aver effettuato delle riprese senza autorizzazione nell'area in cui si trova il produttore di droni da combattimento Baykar Savunma, a Istanbul. (Rum)