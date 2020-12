Venezuela: la Bolivia riapre la sua ambasciata a Caracas alla presenza di Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza dell’ex presidente Evo Morales, la Bolivia ha riaperto la sua ambasciata in Venezuela dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri venezuelano, secondo cui alla cerimonia a Caracas hanno partecipato anche il presidente del Senato boliviano, Andronico Rodriguez, e l’ambasciatore Sebastian Michel. Durante l’evento, quest’ultimo ha assicurato che per il Paese andino “è un orgoglio” poter riaprire la sua sede diplomatica e che le relazioni bilaterali continueranno a consolidarsi. “Per 200 anni, Bolivia e Venezuela si sono sempre sostenute a vicenda. Torniamo qui in maniera democratica e nel rispetto del popolo venezuelano”, ha affermato Michel. (segue) (Vec)