Ue: Consiglio e Parlamento raggiungono accordo su regolamento sistema informazione visti

- La presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo provvisorio sui principali elementi politici di un progetto di regolamento che modifica il regolamento sul sistema di informazione visti (Vis). Continueranno ora le discussioni a livello tecnico sugli aspetti rimanenti, che dovrebbero essere concordati entro la fine di quest'anno. Gli obiettivi principali del regolamento di modifica sono rafforzare ulteriormente la sicurezza della procedura dei visti per soggiorni di breve durata, includere visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno nella banca dati del sistema di informazione visti, garantire l'interoperabilità tra il sistema e altri sistemi e banche dati pertinenti dell'Ue. In base alle nuove norme proposte, il Vis non includerà solo le informazioni sui visti per soggiorni di breve durata come in precedenza, ma coprirà anche i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, poiché questi documenti consentono la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen. La registrazione di questi documenti in un database centralizzato aiuterà le autorità a verificarne l'autenticità e la validità. Inoltre, sarà inclusa nel Vis una scansione della pagina dei dati biografici del documento di viaggio. Ciò faciliterà anche il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare i cui dati possono essere archiviati nel Vis: se il loro documento di viaggio non è più disponibile al momento del rimpatrio, una copia può essere riconosciuta dai Paesi terzi come prova della cittadinanza. (segue) (Beb)