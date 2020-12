Ue: Consiglio e Parlamento raggiungono accordo su regolamento sistema informazione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di rilasciare un visto o un permesso di soggiorno, le nuove norme consentirebbero di controllare i precedenti personali del richiedente nelle pertinenti banche dati sulla sicurezza e sulla migrazione, tra cui il sistema d'informazione Schengen (Sis), il sistema di ingressi / uscite (Ees), il sistema europeo di autorizzazione alle informazioni di viaggio (Etias), Eurodac, dati Europol, Ecris-Tcn e pertinenti banche dati Interpol sui documenti di viaggio. Il Vis avvierà automaticamente una domanda di queste banche dati e qualsiasi riscontro verrebbe verificato manualmente e seguito dall'autorità competente. Anche l'accesso di Europol e delle autorità di contrasto ai dati Vis sarebbe integrato nel regolamento Vis. L'accesso ai dati Vis può aiutare le autorità preposte all'applicazione della legge a identificare le vittime di reati o a compiere progressi nelle loro indagini. Al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle norme Schengen, i vettori internazionali potranno verificare se i cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno in corso di validità ne hanno o meno uno. I vettori non avranno accesso al Vis in quanto tale, ma riceveranno una risposta ok / non ok in merito all'esistenza di un visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno in corso di validità. Nell'ottica della lotta alla tratta dei minori, con il nuovo regolamento l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori verrà abbassata da 12 a 6 anni. Verrà inoltre introdotto un limite massimo, con le impronte digitali delle persone di età superiore ai 75 anni non incluse nel Vis. L'attuale foto cartacea sarà sostituita da un'immagine del viso con una risoluzione e una qualità dell'immagine sufficienti per essere utilizzate nella corrispondenza biometrica automatizzata. (Beb)