Russia-Paesi Bassi: fonti governo olandese, pronti a rivedere accordo per evitare doppia imposizione con Mosca

- I Paesi Bassi sono pronti a rivedere l'accordo per evitare la doppia imposizione con la Russia e credono che il nuovo accordo dovrebbe tenere conto degli interessi di entrambe le parti. Lo hanno riferito fonti del ministero delle Finanze olandese citate dall’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui i due Paesi stanno proseguendo i negoziati per la revisione dell'accordo dopo che il governo di Amsterdam ha espresso la convinzione che l'offerta russa non tenga pienamente conto della realtà economica esistente e potrebbe quindi avere conseguenze negative per le imprese russe e olandesi. Lo scorso 4 dicembre il ministero delle Finanze russo ha annunciato di aver avviato la procedura di denuncia dell'accordo, al fine di aumentare la ritenuta alla fonte al 15 per cento su dividendi e interessi. Il ministero ha anche affermato di non poter accettare gli emendamenti proposti dai Paesi Bassi, poiché prevedevano “scappatoie” per il prelievo di fondi tassabili. (Rum)