- "Proposta non modesta ma molto sensata: pronto a fare vaccino anti Covid, quando toccherà alla mia fascia d'età, anche in diretta tv. Combattiamo insieme follie No vax". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla proposta del direttore de "Il Foglio", Claudio Cerasa.(Com)