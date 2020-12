Roma: Croce Rossa, campagna solidale di Natale, aiuti alimentari per famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Natale la Croce rossa di Roma torna a fare appello ai cittadini romani a sostenere i volontari nell'aiutare le famiglie in difficoltà che la Cri aiuta con i pacchi alimentari e attraverso i suoi canali social lancia la campagna "Vivi un natale solidale". "La nostra raccolta di generi alimentari continua ormai da mesi - dichiara la presidente Debora Diodati - e anche la distribuzione dei pacchi per chi ci chiede un sostegno per la spesa attraverso il numero verde della Croce Rossa Italiana 800.065510. In questi giorni che ci avvicinano alle Festività, sebbene saranno diverse dal solito per tutti, c'è chi rischia di viverle in modo ancora più isolato e difficile. Per questo vogliamo rilanciare il nostro invito a donare affinché anche il Natale possa essere migliore per coloro che stanno vivendo un momento particolarmente difficile di crisi economica e sociale. Molti Comitati della Croce Rossa a Roma stanno incrementando la raccolta della spesa solidale nei vari quartieri nei supermercati e nelle sedi CRI. Il Comitato di Roma Area Metropolitana della Croce Rossa continua ogni giovedì ad aprire le porte della sede centrale di Via Ramazzini 37 dalle ore 10 alle ore 16 per tutti coloro che vogliono sostenerci portando generi alimentari a lunga conservazione. Prima di Natale l'appuntamento sarà, invece, per martedì 22 dicembre. Pensare a chi ha meno in questo momento anche a causa dell'emergenza Covid19 è doveroso per tutti. Insieme, associazioni di volontariato e cittadini possiamo fare molto per aiutare", conclude. (Com)