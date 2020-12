Brexit: Ue, accordo su posti controllo e decisioni da adottare entro primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti della commissione mista Unione europea-Regno Unito, ovvero il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic e il cancelliere britannico del ducato di Lancaster, Michael Gove, hanno raggiunto un accordo sui posti di controllo frontalieri e sulle decisioni da prendere prima del primo gennaio 2021. La Commissione europea ha ricordato che i due copresidenti hanno tenuto ieri una riunione politica per affrontare le questioni in sospeso relative all'attuazione dell'accordo di recesso, ribadendo la necessità di garantire che l'accordo di recesso, in particolare il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, sia pienamente operativo alla fine del periodo di transizione, vale a dire dal primo gennaio 2021. Il Protocollo protegge l'Accordo del Venerdì Santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni, mantenendo la pace, la stabilità e la prosperità nell'isola d'Irlanda. A seguito del lavoro intenso e costruttivo svolto nelle ultime settimane dall'Unione europea e dal Regno Unito, i due copresidenti hanno potuto ora annunciare il loro accordo di principio su tutte le questioni, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord.nIn linea di principio è stato trovato un accordo sui posti di controllo frontalieri e punti di ingresso specifici per i controlli su animali, piante e prodotti derivati, le dichiarazioni di esportazione, la fornitura di medicinali, la fornitura di carni refrigerate e altri prodotti alimentari ai supermercati e un chiarimento sull'applicazione degli aiuti di Stato ai sensi del protocollo. (segue) (Beb)