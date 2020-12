Brexit: Ue, accordo su posti controllo e decisioni da adottare entro primo gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le parti hanno anche raggiunto un accordo di principio riguardo alle decisioni che la commissione mista deve prendere prima del primo gennaio 2021. In particolare, ciò riguarda le modalità pratiche relative alla presenza dell'Ue nell'Irlanda del Nord quando le autorità del Regno Unito attuano controlli e verifiche ai sensi del protocollo, la determinazione dei criteri per le merci da considerare "non a rischio" di entrare nell'Ue quando si spostano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, l'esenzione delle sovvenzioni agricole e ittiche dalle norme sugli aiuti di Stato, la finalizzazione dell'elenco dei presidenti del collegio arbitrale per il meccanismo di risoluzione delle controversie in modo che il collegio arbitrale possa entrare in funzione a partire dal prossimo anno, nonché la correzione di errori e omissioni. Alla luce di queste soluzioni concordate di comune accordo, il Regno Unito ritirerà le clausole 44, 45 e 47 del disegno di legge sul mercato interno del Regno Unito e non introdurrà disposizioni simili nel disegno di legge sulla tassazione. La Commissione ha ricordato che questo accordo in linea di principio e i progetti di testo che ne derivano saranno ora soggetti alle rispettive procedure interne nell'Ue e nel Regno Unito. Una volta fatto ciò, sarà convocata una quinta riunione ordinaria della commissione mista Ue-Regno Unito per adottarli formalmente. Ciò avverrà nei prossimi giorni e prima della fine dell'anno.