Romania: premier ad interim Ciuca, al lavoro sulle priorità dettate dalla pandemia

- Il governo della Romania si concentrerà nel prossimo periodo sulle priorità relative alla gestione della pandemia di Covid-19 e all'attuazione della strategia di vaccinazione. Lo ha detto oggi in una dichiarazione il primo ministro romeno ad interim, Nicolae Ciuca, aggiungendo che l'esecutivo proseguirà le misure economiche per sostenere le persone colpite dalla crisi e si concentrerà sul completamento dell'anno finanziario in corso e sulla preparazione per il prossimo, 2021. "A seguito della decisione del presidente Klaus Iohannis, a partire da ieri, ho assunto la guida ad interim del governo fino alla formazione del nuovo esecutivo. Nel prossimo periodo continueremo a focalizzare l'attenzione del governo sulle priorità legate alla gestione della pandemia di Covid-19, l'attuazione della strategia vaccinale, proseguiremo le misure economiche al fine di supportare le persone colpite da questa crisi e ci concentreremo anche su cosa significa completare l'anno finanziario 2020 e prepararci per l'anno finanziario 2021. Voglio cogliere questa opportunità per ringraziare Ludovic Orban per l'equilibrio che è riuscito a raggiungere tra le misure adottate per combattere la pandemia di Covid-19 e le misure economiche", ha detto Ciuca, aggiungendo che durante questo periodo continuerà a svolgere anche le funzioni di ministro della Difesa. (Rob)