Venezuela: leader Pp spagnolo esprime sostegno a Guaidó

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Pablo Casado, ha espresso in una telefonata al presidente ad interim dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, il suo "sostegno all'opposizione democratica" del Paese di fronte al "clamoroso fallimento" di Nicolas Maduro con la sua "farsa elettorale", un "insulto alle 17 mila persone uccise, violentate e torturate dalla dittatura". Casado poi ha attaccato il vicepremier, Pablo Iglesias, e l'ex primo ministro socialista, Jose Luis Rodríguez Zapatero, definendo quello che stanno facendo (difendere l'esito del voto) "immorale", grave come il "silenzio" del primo ministro, Pedro Sanchez. "Voglio per il Venezuela quello che voglio per la Spagna: libertà e democrazia", ha concluso il leader del Pp. L'ex premier Zapatero, a poche ore dal voto di domenica scorsa, in visita a Caracas in qualità di osservatore internazionale aveva invitato l'Europa a "riflettere con calma e serenità" per valutare i risultati delle elezioni in quanto non farlo sarebbe "ignorare il Paese ed il suo popolo". Secondo Zapatero, la diplomazia dell'Ue si basa sulla "risoluzione pacifica dei conflitti e sul rispetto delle procedure" e in quest'ottica le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale rappresentano "l'inizio di un percorso di miglioramento in Venezuela". (Spm)