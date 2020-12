Recovery: Gelmini (FI), no a task force, sì a centralità parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza è in frantumi, tanto sulla riforma del Mes quanto sul Recovery Fund. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Forza Italia segnala da mesi le contraddizioni all'interno dei partiti che sostengono il Conte bis. Noi lavoriamo nell'esclusivo interesse del Paese, abbiamo proposte e ricette per la ripartenza, e riteniamo che l'unica task force legittimata a discutere e a decidere sull'utilizzo dei fondi europei sia il Parlamento. No a inutili Comitati di esperti e a manager che fanno le veci della politica, sì alla centralità di Camera e Senato in questo percorso per programmare l'Italia del futuro", aggiunge.(Rin)