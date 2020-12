Etiopia: Unhcr, oltre 49 mila rifugiati in fuga dal Tigrè hanno raggiunto il Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 49 mila cittadini etiopi sono fuggiti attraverso il confine con il Sudan per fuggire dal conflitto nella regione del Tigrè. Lo ha reso noto oggi il portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), Babar Baloch, nel corso di un briefing con la stampa nella sede di Ginevra. “Complessivamente il numero di rifugiati arrivati in Sudan dall'Etiopia dall'inizio di novembre ha superato quota 49 mila”, ha detto Baloch, precisando che il picco degli arrivi è stato raggiunto la scorsa settimana con circa 1.200 rifugiati registrati in un solo fine settimana. La scorsa settimana il governo federale etiope ha annunciato conclusa l'operazione militare contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) con la conquista della capitale regionale Macallè. Nel frattempo, sempre oggi l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha esortato il governo etiope a mantenere la sua promessa di garantire l'accesso umanitario ai rifugiati nella regione del Tigrè. “Ripristinare l'accesso ai rifugiati e ad altri bisognosi è urgente e fondamentale per l'Unhcr e per le organizzazioni umanitarie”, ha scritto Grandi su Twitter. Jan Egeland, capo del Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc) ed ex sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, ha dichiarato oggi che l'accesso ai rifugiati resta notevolmente limitato nonostante l’accordo raggiunto la scorsa settimana fra le autorità di Addis Abeba e le Nazioni Unite per garantire corridoi umanitari. "Queste persone non possono più essere costrette ad aspettare. Esortiamo vivamente tutte le autorità in Etiopia, così come i nostri partner delle Nazioni Unite, a evitare ulteriori ritardi e a consentire urgentemente consegne umanitarie”, ha detto. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha promesso ieri assistenza alle decine di migliaia di rifugiati che vivono nella regione dopo aver dichiarato conclusa l’offensiva nel Tigrè. La regione ospita già circa 96 mila rifugiati eritrei che dipendono completamente dagli aiuti umanitari. (Res)