Covid: autorità sanitaria Usa, vaccino Pfizer-BioNTech "sicuro ed efficace"

- I test clinici condotti su circa 38 mila volontari suggeriscono che il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech è "sicuro ed efficace". Lo scrive in un rapporto l'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione degli Stati Uniti (Food and Drug Administration, Fda), secondo cui non sono stati rilevati ostacoli alla connessione di un'autorizzazione per l'uso d'emergenza del vaccino negli Usa. Il documento, che anticipa la riunione che l'agenzia terrà nella giornata di giovedì 10 dicembre per discutere l'autorizzazione alla distribuzione del vaccino, conclude inoltre che lo studio clinico ha "soddisfatto i criteri di successo pre-determinati". L'approvazione del vaccino da parte dell'Fda appare dunque molto probabile. (Nys)